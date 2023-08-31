В Тарко-Сале 2 сентября пройдет бесплатный концерт «Дискотеки Аварии»

В честь празднования Дня города в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) выступят «Дискотека Авария», Леша Свик, Игорь Корнилов и Rasa. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Дискотека Авария"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Группа "Дискотека Авария"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Дискотека Авария», Леша Свик и Rasa начнут выходить на сцену набережной Саргина в 19:00. Концерт продлится до 23:00. После него горожане смогут увидеть праздничный фейерверк. Кроме того, на набережной Саргина днем пройдет фестиваль «Душа России», выставка «Эпоха» и другие мероприятия.

Игорь Корнилов выступит в Прибрежном парке, концерт начнется в 14:00. После его выступления на сцену выйдут звезды «КВН». Также в парке пройдет фестиваль воздушных змеев, мастер-класс и выступление команды по футбольному фристайлу Planet Freestyle и другое.

По данным администрации Пуровского района, Тарко-Сале основан в 1932 году. История административного центра Пуровского района, Тарко-Сале, началась только в сентябре 1933 года, с момента застройки и заселения населенного пункта».

Полина Хабарова

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