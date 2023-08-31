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В Татарстане выявили два случая заболевания гриппом

На территории Татарстана выявлены два первых случая заболевания гриппом. Об этом в ходе пресс-конференции сказала заместитель главного санитарного врача региона Любовь Авдонина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная, соответствует периоду конца лета – началу осени. В этот период у нас случаи гриппа единичные, за прошлую неделю было выявлено всего два случая гриппа»,— сказала госпожа Авдонина.

Она добавила, что по уровню заболеваемости Татарстан находится на 12% ниже эпидпорога.

"Ъ-Казань"

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