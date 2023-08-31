В Курганской области построят новый детский лагерь

Правительство Курганской области приняло решение построить на озере Узково в Куртамышском округе новый детский загородный лагерь. Об этом сообщил в telegram-канале губернатор Вадим Шумков. По его мнению, это «место, как говорится в народе, “намоленное”», поскольку летом на водоеме отдыхает много детей и взрослых, однако до сих пор условия размещения были палаточными.

По словам губернатора, планируется возвести два модуля общей площадью почти 1 тыс. кв. м. Сумма вложений превысит 60 млн руб. Завершить строительство планируется к следующему сезону.

Также Вадим Шумков отметил, что в этом году завершаются основные работы по модернизации семи детских загородных лагерей в регионе.