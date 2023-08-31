Главной неожиданностью в матчах кубка России стало поражение «Зенита» в Калининграде от «Балтики» со счетом 0:1. После этой победы хозяева поля стали единоличными лидерами в группе С. За перипетиями футбольного Кубка России следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В футбольном мире принято считать, что Кубок России — турнир второго плана, и зачастую топ-клубы выпускают здесь дублирующие составы, давая отдохнуть игрокам основы. Но благодаря этому возможны любые неожиданности и даже сенсации.

Одна из них грянула в Калининграде, куда приехал «Зенит». В эти выходные у команды Сергея Семака состоится матч против ЦСКА в Москве, и тренерский штаб решил взять очки на классе. Но не тут- то было, и в конце первого тайма «Балтика» открыла счет.

Конечно, после этого на поле в составе «Зенита» появились ключевые легионеры, но почти 30 тыс. болельщиков, которые собрались в этот день на стадионе, дали хозяевам такой заряд энергии, что бессильны оказались даже Вендел с Клаудинью.

В концовке чуть не вспыхнула драка, эмоции били через край, но финальный свисток все расставил по своим местам — «Балтика» одержала первую историческую победу над топ-клубом в своей новейшей истории.

А главный тренер победителей Сергей Игнашевич позволил себе пофилософствовать во время интервью:

«Эмоции — это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть с хорошей командой организованно, дисциплинировано и побеждать ее».

При этом эксперты, наблюдая за игрой «Балтики», делали совсем другие выводы. Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников, помимо прочего, восхищался физической готовностью команды к сезону:

«Они играли как-то раскрепощенно. Я не знаю, что происходит с "Балтикой" в Кубке России, но мы видим три игры и три победы. Четыре матча подряд "Балтика" первый тайм все время бежит и бежит. Когда у них силы закончатся? Я не понимаю, что за предсезонку провел Сергей Игнашевич».

Так что эта «Балтика» наверняка сможет огорчить многих как в Кубке, так и в чемпионате. А вот две московские команды — ЦСКА и «Локомотив» — в матчах клубного турнира впечатления на своих болельщиков не произвели.

Армейцы выиграли у «Сочи» только по пенальти, причем основное время завершилось без забитых мячей 0:0. А в серии одиннадцатиметровых в очередной раз блеснул вратарь Игорь Акинфеев, который вернулся в состав и потащил два удара.

Правда, после матча больше обсуждали не футбол, а чудовищное состояние поля в Сочи, где по-прежнему не могут привести газон в нормальное состояние из-за высокой субтропической влажности.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов сам работал в Сочи, знает о проблеме, и поэтому открыто чудовищный газон ругать не стал:

«Мы знаем, что такое местная влажность и температура. Но я думаю, что все приложат героические усилия и все-таки вернут поле к нормальному состоянию. Мы знаем, что ответственные за это люди день и ночь над этим бьются, но пока ситуация складывается таким образом».

«Локомотиву» в Ростове вроде как было грех жаловаться на поле, но опять-таки ротация состава и отсутствие Артема Дзюбы привели к поражению. Команда Валерия Крапина взяла верх 2:1, хотя бы немного реабилитировавшись перед болельщиками за три поражения подряд в чемпионате.

Теперь нас ждет седьмой тур РПЛ, где «Ростову» предстоит сыграть с «Динамо», «Локомотиву» — с «Балтикой». А в центре внимания, конечно, будут встречи «Краснодар»—«Спартак» и ЦСКА—«Зенит».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".