Бывший мэр Белгорода может заняться реконструкцией центрального рынка в Тамбове

Тамбовское ООО «Новый рынок» Ольги Сысоевой готово вложить в реконструкцию центрального рынка Тамбова «несколько сотен миллионов рублей». Об этом рассказал губернатор Тамбовской области Максим Егоров после встречи с гендиректором «Нового рынка» Юрием Галдуном, бывшим мэром Белгорода (2019-2021 годы). Господин Галдун возглавил «Новый рынок» 21 августа, следует из данных Rusprofile.

По данным пресс-службы облправительства, господа Егоров и Галдун обсудили планирующиеся работы на рынке: благоустройство территории в границах улиц Коммунальная, Красная, Октябрьская и Базарная, реставрацию торговых рядов, организацию мест отдыха и развлечений для детей. На территории центрального рынка есть несколько исторических зданий в федеральной собственности. По словам господина Егорова, эти здания могут быть переведены в собственность области и «приведены в порядок». Такая возможность будет рассмотрена с помощью финансового института развития в жилищной сфере Дом.РФ, отметил губернатор.

Мария Старикова

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