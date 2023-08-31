Самая маленькая квартира в Челябинске продается за 2,12 млн рублей

Из выставленных на продажу в Челябинске квартир самая маленькая находится в жилом комплексе «Никс лайн» на улице Блюхера. Ее площадь – 23,95 кв. м, а стоимость – 2,12 млн руб. Это следует из рейтинга продаваемых в УрФО квартир с наименьшей площадью, составленного «Циан».

По данным авторов исследования, стоимость этого объекта за три месяца выросла почти на 13%: к началу лета она составляла 1,88 млн руб.

В рейтинге самых маленьких квартир, выставленных на продажу, этот лот занимает шестое место. На первом предложение в Тюмени площадью 18,2 кв. м по цене 2,82 млн руб. Также в топ-3 квартиры в Екатеринбурге (18,8 кв. м, 2,05 млн) и Ялуторовске Тюменской области (21,52 кв. м, 1,5 млн руб.).