Стоимость аренды дома в черте города в Удмуртии сократилась на 23,5% с весны

В Удмуртии с апреля, когда возможность путешествовать за рубеж стала ограниченной, стоимость аренды дома в черте города сократилась на 23,5%. Таим образом, ставка оказалась на уровне 20,7 тыс. руб., сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что аналогичная тенденция к снижению стоимости зафиксирована в 33 регионах, тогда как стоимость аренды дома в 49 субъектах с весны только росла. Средний ценник по стране — 34 тыс. руб. в месяц. Наиболее дорогие дома сдаются в Ямало-Ненецком автономном округе — 75,2 тыс. руб., в Москве — 70 тыс. руб., Санкт-Петербург — 66,8 тыс. руб., а наиболее доступные в Еврейской АО (8,9 тыс. руб.), Забайкальском крае — 9,4 тыс. руб., Курганской области — 9,7 тыс. руб.