Бывший первый замгубернатора Курганской области подал кассацию на приговор

Вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, который был осужден за взятки и превышение должностных полномочий, подал кассационную жалобу на приговор и намерен добиваться реабилитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-чиновника Олесю Бортникову.

«Нас услышали в части того, что по тем эпизодам взяток, которые были не доказаны в отношении Пугина, дела прекращены по реабилитирующим основаниям, у него имеется право на реабилитацию,— цитирует издание Олесю Бортникову. — Оставшаяся часть обвинения – мы тоже настаиваем на том, что она незаконна».

По словам адвоката, Сергей Пугин не считает себя виновным, и защита будет «доказывать это всеми возможными способами». Рассматривать жалобу будет Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске.

Сергея Пугина задержали весной 2020 года. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 285 и ч. 4 ст. 290 УК РФ и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Затем апелляция изменила приговор, уменьшив срок до семи лет. Следствие и суд установили, что незаконные действия Пугина, а также бывшего главы Шадринского района Владимира Осокина и его заместителя Вячеслава Рознина причинили государству ущерб в размере 27 млн руб. Экс-замглавы региона, по версии правоохранителей, подписал и оплатил фиктивные акты выполненных работ в пользу ООО «Мультипласт», строившего объекты по государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».

На свободу по УДО Сергей Пугин вышел в апреле этого года.