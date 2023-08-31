Самарский аэропорт принял часть рейсов из-за угрозы атак беспилотников на Москву

«Курумоч» был использован в качестве одного из запасных российских аэропортов для принятия ряда московских авиарейсов в четверг, 31 августа. Это произошло из-за временного ограничения полетов в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», которое было введено в целях безопасности, сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Шереметьево, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Ярославль и Нижний Новгород»,— говорится в сообщении.

Ранее в четверг, 31 августа, Минобороны РФ сообщило о попытке террористической атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Это произошло около 10:00 (MSK+1). В итоге дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Брянской области.

После этого аэропорты Москвы и аэропорт «Жуковский» возобновили штатную работу. Ограничения полетов были снят. Пассажиры рейсов, направленные на запасные аэропорты РФ, будут доставлены в пункты назначения в ближайшее время.

Георгий Портнов