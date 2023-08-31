На Алтае бизнесмена задержали за махинации с водоснабжением и передачу взятки

В Алтайском крае бизнесмена из Барнаула подозревают в мошенничестве при передаче взятки. Он получил 400 тыс. руб. от сотрудников ООО «Ледовый дворец спорта «Динамо», сообщает региональная прокурата.

В августе текущего года подозреваемый, введя в заблуждение работников ЛДС «Динамо», получил деньги, которые необходимо было передать в качестве взятки сотрудниками Водоканала. За вознаграждение они были должны принять мировое соглашение об уменьшении платы за самовольное потребление ЛДС водоснабжения. При этом, как уточняют в надзорном ведомстве, это не соответствовало действительности.

Бизнесмена задержали с поличным при передаче 400 тыс. руб. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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Александр Киселев