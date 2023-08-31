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обновлено 11:39

Больше 3,7 млн рублей лишилась жительница Ижевска при покупке квартиры

В столице Удмуртии в полицию обратилась 45-летняя работница местного сельскохозяйственного предприятия, которая рассказала о хищении у нее более 3,7 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, предметом мошенничества стала покупка квартиры.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Так, в июне женщина через знакомых нашла риелтора для покупки квартиры, выбрала понравившуюся и внесла залог за бронирование. Однако позднее мужчина стал требовать перевести деньги на страхование, ремонт водопровода и проводки, а также снятие ареста с квартиры. Общая сумма превысила 3,7 млн руб.

В ходе дальнейшего общения «риелтор» потребовал 50 тыс. руб. за его услуги, но ижевчанка перевела последние накопления в размере 30 тыс. руб. При этом договор купли-продажи заключен не был.

После этого мужчина перестал выходить на связь. Сотрудник полиции задержали 33-летнего жителя Завьяловского района, однако похищенные деньги он уже потратил на личные нужды. По факту мошенничества возбудили уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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