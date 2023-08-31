В Татарстане ждут увеличения количества больных коронавирусом

Управление Роспотребнадзора ожидает осенью увеличение количества заболевших ковидом на фоне начала сезона ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции сказала замглавы ведомства Любовь Авдонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, за минувшую неделю в регионе выявили 51 случай коронавируса, с начала года — 13,6 тыс. случаев.

«Если раньше мы говорили, что у нас почти 98 процентов новой коронавирусной инфекции протекает бессимптомно либо по типу ОРВИ, то за прошедшую неделю мы видим, как несколько подросла доля внебольничной пневмонии. Новая коронавирусная инфекция протекает и по типу пневмонии»,— отметила госпожа Авдонина.

"Ъ-Казань"