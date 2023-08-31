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В Челябинской области на заемщика приходится более двух розничных кредитов

Челябинская область занимает 18 место в стране по количеству розничных кредитов, приходящихся на одного заемщика. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, по данным на 1 августа этот показатель составлял 2,3 и за год не изменился.

Больше всего кредитов на заемщика, по данным НБКИ, выдано в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Тюменской и Кемеровской областях (2,5). Показатель во всех представленных в таблице регионах либо не изменился, либо увеличился на 0,1-0,2 за год.

Авторы исследования отмечают, что, несмотря на незначительную общую динамику, отмечается повышенная кредитная активность среди молодых граждан. «Говорить о серьезных проблемах здесь пока рано, но в будущем у граждан с большим количеством необеспеченных кредитов могут возникнуть сложности, как при их обслуживании, так и при получении в будущем ипотеки или автокредитов»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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