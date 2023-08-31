В Самаре установили памятник медработникам «Наследие и наставничество»

В Самаре установили памятник медицинским работникам «Наследие и наставничество». Скульптурная композиция появилась при поддержке меценатов и общественников в сквере Мира недалеко от пересечения Московского шоссе и проспекта Масленникова.

Монумент представляет собой пять фигур медработников разных поколений, которые проводят консилиум. Это земский врач, военврач времен Великой Отечественной войны, медработник времен пандемии COVID-19, сестра милосердия и студент-медик. Впереди постамента находится раскрытая книга со словами о профессии и призвании.

Андрей Сазонов