Правоохранители проводят обыск у главы одного из подразделений полиции Ростова

Сотрудники УФСБ РФ по Ростовской области и оперативники собственной безопасности ГУ МВД региона утром 31 августа пришли с обыском к начальнику следственного отдела отделения полиции №3 по Кировскому району Ростова-на-Дону Артуру Мирзояну. Об этом пишет сетевое издание 1RND.RU. Источник «Ъ-Юг» в правоохранительных органах подтвердил факт обыска.

Обыски должны проводить как по месту жительства, так и на рабочем месте сотрудника правоохранительных органов.

Сообщается, что полицейского заподозрили в превышении должностных полномочий ( ч. 3 ст. 286 УК РФ). Против Артура Мирзояна уже возбуждено уголовное дело.

Анастасия Назарова