РЭО предложил установить фандоматы во всех российских школах

Российский экологический оператор (РЭО) предложил установить во всех школах на территории страны фандоматы — аппараты для приема вторичного сырья, в частности пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Соответствующее письмо компания направила в Минпросвещения на имя министра Сергея Кравцова. РЭО отмечает, что роботизированные экопункты уже установлены в 245 российских школах.

«Фандомат — это инструмент для экологического просвещения, который может способствовать формированию экологически ответственного поведения со школьной скамьи. РЭО предлагает Минпросвещения России в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны»,— указал в письме глава РЭО Денис Буцаев.

Господин Буцаев отметил, что за сдачу сырья в фандоматы для школьников будут предусмотрены бонусы — например, учащиеся смогут получать баллы или скидки на транспортную карту, услуги связи, покупки в магазинах или кафе сетей-партнеров. При желании от начисления бонусов можно будет отказаться в пользу благотворительных проектов.

В РЭО обратили внимание, что в некоторых российских субъектах в школах уже установлены фандоматы, в частности в Москве и Московской области. Кроме того, в сентябре при поддержке РЭО и производителя фандоматов «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех») стартует акция «Экоперемена: сдавай тару за награду». В ней примут участие 213 школ в Подмосковье, в каждой из которых фандоматы смогут принимать десятки единиц тары за бонусы.

Милена Костерева