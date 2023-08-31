На челябинской птицефабрике коробки с яйцами будут укладывать роботы

ПАО «Птицефабрика Челябинская» роботизирует склад готовой продукции. Как сообщают в Фонде развития промышленности региона, теперь укладывать на палету коробки с яйцами на предприятии будут с помощью специализированного оборудования, что позволит закрыть потребность в дополнительных сотрудниках и существенно увеличить производительность труда.

Директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков напомнил, что ЧЕПФА давно участвует в нацпроекте «Производительность труда» и внедряет соответствующие решения. В частности, предприятие первым из южноуральских компаний пищепрома начало применять технологии бережливого производства.

Роботизация, по словам господина Казакова, является «отличным примером того, как можно и нужно оперативно реагировать на меняющиеся экономические условия», в частности, решать проблему нехватки рабочих рук.