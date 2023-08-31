В расписании пермского аэропорта появились рейсы в Барнаул

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» сформировала летную программу по маршруту Пермь — Барнаул. По данным сайта пермского аэропорта, с 13 по 27 сентября перевозчик планирует выполнять по этому направлению один перелет в неделю, по средам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Осуществлять рейсы будет самолет Bombardier. Время полета составит 3 часа 25 минут из Перми в Барнаул и 2 часа 15 минут из Барнаула в Пермь. Данных о ценах билетов на данный момент нет.

Ранее краевой минтранс подвел итоги отбора авиаперевозчиков по субсидируемым маршрутам. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» получила три маршрута: Пермь — Нижний Новгород, Пермь — Барнаул и Пермь — Ярославль.