В Сочи в море утонула туристка из Ставрополья

В Сочи приезжая из Ставропольского края скончалась, купаясь в море. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Как сообщают очевидцы, 29-летняя девушка приехала в Сочи на отдых с мамой. Во время купания она уперлась руками в буну и начала медленно погружаться под воду. В соцсетях пишут, что в это время на берегу ее искал мужчина. Позже тело девушки достали из моря, врачам не удалось спасти туристку.

Следственный отдел по Центральному району Сочи организовал процессуальную проверку и назначил судебную медицинскую экспертизу. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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