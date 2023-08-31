Совместное предприятие края и «Газпром нефти» сменило название

ООО «РТ-Пермь», ранее выступившее инициатором инвестпроекта по строительству в Перми завода по производству асфальтобетонной смеси (АБС), сменило название. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 30 августа официальное наименование общества — ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье». Кроме того, в этот же день в компании сменился гендиректор: вместо уроженца столицы Валерия Дорошенко, возглавлявшего ООО с апреля этого года, эту должность занял Андрей Шмидт. ИНН господину Шмидту также был присвоен в Москве, информации о его предыдущих местах работы в открытых источниках нет.

Компания «РТ-Пермь» была учреждена АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (ПАИЖК, учредитель — краевой минстрой) в августе 2021 года. В апреле 2023-го компания представила краевому совету по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата свой проект по строительству на 13-м километре Восточного обхода Перми завода АБС. Инициативе был присвоен статус регионального приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Запустить завод предполагается в 2025 году, объем инвестиций оценивается в 350 млн руб. Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что предприятие станет совместным проектом региона и ПАО «Газпром нефть». В начале августа ПАИЖК снизило участие в уставном капитале «РТ-Пермь» до 25% долей, остальные 75% перешли структуре ПАО «Газпром нефть» — ООО «Газпромнефть — Битумные материалы».

В пресс-службе правительства региона уточнили, что созданное на базе «РТ-Пермь» ООО «Газпромнефть дорожное строительство Прикамье» будет совместным предприятием края и специализированного подразделения «Газпром нефти» по строительству дорог — «Газпромнефть — Дорожное строительство». Планируется, что в его структуре, помимо завода АБС, будет парк современной спецтехники, благодаря чему предприятие сможет обеспечить полный цикл работ на проектах федерального и регионального значения.