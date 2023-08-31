В Омской области ищут подрядчика на реконструкцию дороги за 1 млрд рублей

В Омской области планируется масштабная реконструкция автомобильной дороги на Сыропятском тракте по улице 10 лет Октября. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в дептрансе области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Стартовая стоимость работ составит более 1 мдрд рублей. Заявки от участников будут принимать до 7 сентября, победитель аукциона определится 11 сентября.

Подрядчику предстоит подготовить рабочую документацию по объекту, и после, в ходе реконструкции, расширить проезжую часть, устроить на ней разделительную полосу, построить линию наружного освещения, ливневую канализацию, тротуары и велосипедные дорожки, а также благоустроить прилегающую к автодороге территорию.

Первый этап предусматривает ремонт участка общей протяженностью почти 4 км. Срок сдачи работ до 23 декабря 2024 года. Финансирования осуществляется из городского и областного бюджетов.

В начале июня проект получил положительное заключение госэкспертизы. Подготовкой проектной документации занималось ООО «Сибирская трубопроводная строительная компания», а также АО «Автодорпроект», следует из данных единого реестра заключений. На проведение этих работ было выделено 30 млн руб.

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Александр Киселев