К 2030 году объем производства ОЭЗ «Кулибин» должен достичь 1,5% ВРП

Объемы производства резидентов особой экономической зоны «Кулибин» (ОЭЗ, Дзержинск, Нижегородская область) к 2030 году должны составить 1,5% от внутреннего регионального продукта. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время визита «Кулибин», во время которого потенциал ОЭЗ был представлен министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Решение о расширении особой экономической зоны «Кулибин» с 72 до 724 гектаров было одобрено Минэкономразвития РФ в марте 2023 года. По данным областного правительства, сейчас в ОЭЗ насчитывается 12 резидентов. Заявки на получение статуса резидента еще от пяти компаний будут рассматриваться в ближайшее время. Общий объем инвестиций по этим проектам составит почти 26 млрд руб.

«Несмотря на то, что у нас промышленность диверсифицирована географически, территория особой экономической зоны — это драйвер развития. Минэкономразвития РФ поддержало решение по увеличению нашей ОЭЗ в 10 раз. Наша задача — доказать, что это решение было правильным и «Кулибин» будет развиваться так, как мы запланировали»,— сказал Глеб Никитин.

В свою очередь Максим Решетников отметил, что ОЭЗ являются эффективным механизмом развития территорий и структурной перестройки экономики. По его словам, Нижегородская область впервые обратилась с предложением о создании ОЭЗ в 2020 году. «Когда они начали предметно заниматься, поняли, что интерес инвесторов превышает возможности, пришли за расширением ОЭЗ. Направили на развитие часть инфраструктурного бюджетного кредита, параллельно взяли коммерческий кредит. Это значит, что правительство региона абсолютно уверено в развитии этой экономической зоны»,— считает глава Минэкномразвития РФ.

Андрей Репин