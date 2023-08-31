Челябинскую структуру «Газпрома» оштрафовали за нарушение сроков подключения

Челябинское УФАС России оштрафовало АО «Газпром газораспределение Челябинск», которое не подключило дома жителя Миасса к сети газораспределения в установленный договором срок – в феврале этого года.

«Работы по техническому присоединению произведены уже поздней весной 2023 года, - сообщают в ведомстве. – В связи с этим гражданин обратился в Челябинское УФАС России». В период рассмотрения дела дочерняя структура «Газпрома» подключила заявителя к сети.

В УФАС уточняют, что сумма штрафа составила 50 тыс. руб.