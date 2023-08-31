Убытки компаний Челябинской области выросли в 2,3 раза в первом полугодии

В январе-июне 2023 года сумма убытков организаций Челябинской области составила 41 млрд руб. Это в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию о финансовых результатах деятельности компаний представил Челябинскстат.

Прибыль прибыльных организаций в первом полугодии составила 250,5 млрд руб., что на 12% или 34,5 млрд меньше, чем годом ранее. Сальдированный результат сократился на 21,6%, до 209,5 млрд руб. Доля прибыльных организаций выросла с 72,9% до 75,7%.

Размер кредиторской задолженности компаний Челябинской области на июнь 2023 года составлял 1,08 трлн руб. Это на 23,7% больше, чем годом ранее. Просроченная задолженность увеличилась на 41%, до 52,8 млрд руб., что в общем объеме долга составляет 4,9%.

Объем дебиторской задолженности превысил 1,04 трлн руб. Из этом суммы 7% или 72,5 млрд – просроченная задолженность. По сравнению с первым полугодием 2022 года дебиторская задолженность выросла на 15%.

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