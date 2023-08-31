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Куда сходить 1 сентября и в выходные 2 и 3 сентября в Ижевске

Мероприятия для детей, барный рок-фестиваль и выставка мотоциклов «ИЖ»

1 сентября и в ближайшие выходные в столице Удмуртии пройдут разнообразные мероприятия для детей и родителей. Школьники смогут встретить новый учебный год в театре, а также познакомиться с японской культурой на мастер-классах. Для взрослых жителей и гостей города в эти дни пройдут завтраки с художницей в ресторане гастропутешествий, мастер-класс по рисованию алкогольными чернилами и барный рок-фестиваль со стритфудом. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Где отметить 1 сентября с ребенком

Государственный театр кукол Удмуртии представит спектакль по мотивам сказки «Волшебник Изумрудного города» (6+). Главным героям этой истории, девочке по имени Элли и ее верным друзьям, Дровосеку, Льву и Страшиле, предстоит пройти множество испытаний, справиться с магией и победить свои внутренние страхи и слабости, чтобы спасти Волшебную Страну. Постановку покажут 1 сентября в 18:00, 2 сентября в 11:00, 3 сентября в 13:00. Стоимость билетов начинается от 350 руб.

Выставочный центр «Галерея» 1 сентября в 14:00 приглашает детей и родителей на «Классный день» (6+). Участники смогут познакомиться с японской культурой, искусством икебаны и «Фуросики», а также сравнить особенности японской и русской образовательных систем. Гостей также ждет мастер-класс по созданию значка в стиле сентября из фетра. Стоимость — 180 руб.

Муниципальный молодежный театр «Молодой человек» 1 сентября в 14:00 представит детский спектакль, основанный на произведениях Николая Носова «Фантазеры. Огурцы» (6+). В этих историях переплетаются повседневные события, рассказывающие о простых ребятах. Они перенесут гостей во времена, когда родители, тети, дяди, бабушки и дедушки были детьми. Стоимость — 350 руб.

В парке имени Горького в столице Удмуртии в пятницу, 1 сентября, с 15:00 начнется выступления вокальных и танцевальных коллективов на главной сцене. Для детей будут работать различные игровые станции, а преподаватели специализированной школы проведут танцевальный мастер-класс.

В это же время, в 15:00, на проезде Дерябина рядом с пристанью состоится детская анимационная программа на теплоходе «В поисках сундука знаний». Ребят будут ждать пираты, танцы, игры и сокровище. Билеты на рейс будут продаваться в кассах на пристани.

Какие пройдут мастер-классы

В субботу, 2 сентября, в 10:00 в «Ресторане гастропутешествий 56.53» пройдет мастер-класс «Утро с художницей» (12+). Участники смогут нарисовать пейзаж, а также попробовать фирменные заварки из разных стран и угоститься безлимитным кофе. Стоимость участия — 600 руб.

Мастерская «Арт-сундучок» 3 сентября в 18:00 приглашает на мастер-класс с использованием алкогольных чернил INK ART (6+). Гости научатся работать с феном для создания уникальных эффектов с чернилами. Все необходимые материалы включены в стоимость мастер-класса. Цена — 1,5 тыс. руб.

В «Арт-сундучке» 3 сентября в 10:00 жители и гости Ижевска научатся создавать картины и мандал с использованием методики String art (6+). На этом мастер-классе участников научат правильно забивать гвозди, выбирать основы, подбирать гвозди и нитки, а также узнают различные методики намотки нитей. Стоимость — 700 руб.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Какие состоятся фестивали

2 сентября в 17:00 на территории мотоклуба Wing18 гостей ждет увлекательное событие под открытым небом — OPEN AIR фестиваль (18+). День будет наполнен живой музыкой, ароматами стрит-фуда и мастерством крафта от бара «Вите Надо Выпить». Гости услышат выступления рок-групп из Ижевска, а для любителей активного времяпрепровождения организуют разнообразные барные игры. Стоимость билетов — от 700 руб.

Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда 2 сентября в 13:00 проведет форум владельцев мотоциклов «ИЖ» (6+). Мотоциклисты поборются в пяти конкурсных номинациях: «ГОСТ», «Ретро», «Самоделкин», «Эксперт» и «Зрительские симпатии». Участники также смогут отправить открытку с изображением ижевского мотоцикла в рамках акции «Открытка с форума». Вход свободный.

2-3 сентября в Удмуртии для любителей ходьбы и пешего туризма пройдет скороход в честь 80-летия строительства железной дороги «Ижевск — Балезино» (12+). Участники получат координаты контрольных пунктов и самостоятельно проложат маршрут в 25, 100 и 200 км. На контрольных пунктах организовано горячее питание и трансфер до Ижевска. Организационный взнос для нельготных категорий — 500 руб. за участок минимального маршрута.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие премьеры посмотреть

В кинотеатрах ижевчане могут увидеть немецкий приключенческий боевик «Гонщики на драйве» (18+). Фильм, ставший сиквелом «Рискованных гонок» 1991 года, расскажет об автораллисте Берти и его сыне, который намерен пойти по стопам отца.

В центре российского детектива «Чижик-пыжик возвращается» оказались одноклассники Дана и Лева, которые приезжают на экскурсию в Санкт-Петербург. Внезапно дети становятся свидетелями кражи знаменитого «Чижика-Пыжика». Школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, родителей, полицейских и даже от памятника Петру Первому (6+).

Американский триллер «Охота на короля» (18+) расскажет о поимке дракоса по кличке «Король» группой вооруженных бандитов. Однако постепенно те сами становятся добычей и пополняют список побед опаснейшего из убийц.

Подготовила Софья Лямина

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