ФАС признала курганский мясокомбинат виновным в копировании упаковки конкурента

Федеральная антимонопольная служба России признала ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“» виновным в недобросовестной конкуренции, связанной с копированием упаковки конкурента. В отношении компании будет возбуждено административное дело, сообщают в ведомстве.

На плагиат со стороны «Стандарта» в ФАС пожаловался производитель мясных консервов АО «Орелпродукт» (входит в холдинг «Главпродукт»). Заявитель указал, что этикетка мясных консервов серии «Семейный запас» курганского мясокомбината схожа с этикеткой тушеной говядины «Семейный бюджет», которую с 2011 года выпускает «Орелпродукт».

Антимонопольное ведомство установило, что сходство дизайна заключалось в одинаковой композиции, использовании белого фона, красных графических элементов, изображения пестрой коровы и надписи «Говядина» заглавными буквами. Помимо этого, «Стандарт использовал схожее по смыслу название. Комиссия ФАС признала его действия нарушением антимонопольного законодательства.

«Курганский мясокомбинат сообщил о прекращении производства консервов серии “Семейный запас” со спорным дизайном и предоставил в службу соответствующие доказательства»,— дополняют в ФАС России.

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