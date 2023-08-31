Суд решил демонтировать ларек в центре Саратова

Волжский районный суд Саратова при рассмотрении иска о сносе ларька встал на сторону истца — городской администрации, сообщила пресс-служба мэрии.

Администрация обратилась в суд с требованием демонтировать торговый павильон на пересечении ул. Чернышевского и Челюскинцев.

«Основанием для обращения послужили материалы, собранные комитетом по архитектуре администрации города, в рамках проведения мероприятий по соблюдению Правил благоустройства», — объяснили чиновники.

Дарья Васенина

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