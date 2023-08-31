В первый класс в Челябинске пойдут почти 17 тысяч детей

За парты в Челябинске 1 сентября сядут около 153 тысяч школьников, из них почти 17 тысяч – первоклассники. Об этом сообщила в telegram-канале глава областного центра Наталья Котова.

Мэр отметила, что всего в Челябинске 377 детских садов и школ, из них в 44 учреждениях летом сделали ремонт кровли, с десяти обновили фасады, в семи поменяли окна, в 54 привели в порядок системы отопления и водоснабжения, в 17 модернизировали и отремонтировали автоматическую пожарную сигнализацию и системы оповещения.

Капитальный ремонт проведен на 11 спортивных площадках, также отремонтировано 16 спортивных и актовых залов. Для школ закупали новую мебель, современное оборудование и учебники, добавила Наталья Котова.