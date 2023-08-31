Компания из Гонконга подала иск к УК «Северный Кузбасс»

Кемеровский арбитраж оставил без движения иск фирмы East West Holding Ltd из Гонконга к АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» о взыскании 193,8 млн руб. долга и неустойки по договору на оказание транспортно-экспедиционных услуг.

Как сказано в определении суда, истец направил корреспонденцию по адресу, отличному от адреса ответчика в ЕГРЮЛ, и в нарушении АПК иных доказательств направления в УК «Северный Кузбасс» копии искового заявления, в суд не представил. До 15 сентября истцу из Гонконга предложено устранить обстоятельства, вызвавшие оставление иска без движения, представив необходимые документы.

В состав угольной компании (УК) «Северный Кузбасс» входят две шахты, углеобогатительная фабрика, погрузочно-транспортное управление, автобаза. Все они расположены в городе Березовский в северной части Кузбасса. Там же зарегистрировано и находится АО УК «Северный Кузбасс».

Игорь Лавренков, Кемерово