Аэропорт «Чкалов» в качестве запасного принял 12 летевших в Москву рейсов

Утром 31 августа нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») в качестве запасного принял 12 рейсов, летевших в Москву. По данным пресс-службы аэропорта, в настоящее время часть бортов вылетели в пункт назначения. Остальные самолеты готовятся к вылету.

«Ситуация динамичная, постепенно отправляют все рейсы»,— отметили в аэропорту.

Как сообщал «Ъ», в ночь на 31 августа в московских аэропортах по не зависящим от них причинам вводились ограничения на прием и вылет самолетов. Во Внуково задержано 52 рейса, три отменено, в Домодедово — 78 и два рейса. Кроме того, семь рейсов задержано в Шереметьево.

Андрей Репин