В Сочи на модернизацию школ направили 345 млн рублей

В 2023 году в Сочи на модернизацию школ выделили 345 млн руб., в том числе 260 млн руб. — из бюджета города. Как сообщает пресс-служба мэрии курорта, комплексно или частично обновили все 69 общеобразовательных организаций.

«Подготовку помещений учреждений образования к новому учебному году начинаем заблаговременно, привлекая на эти цели средства не только из городского бюджета, но и по региональным программам, а также из внебюджетных источников»,— отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Из выделенной суммы 240 млн руб. направили на капремонт в школе №80 Лазаревского района. Дизайн-проект интерьеров разрабатывали учителя, школьники и их родители. В итоге учреждение оборудовали по современным образовательным стандартам.

В остальных школах провели капремонт отдельных помещений, обновили фасады, заменили оконные блоки. Также было проведено обустройство спортивных и игровых площадок и прилегающей территории. В пяти учреждениях к новому учебному году появились зоны воркаута.

Татьяна Ручкина

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