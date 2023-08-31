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Chery показала обновленный Tiggo 8 Pro Max для России

Компания Chery показала обновленный кроссовер Tiggo 8 Pro Max для российского рынка.

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Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 Pro Max

Фото: Chery

Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 Pro Max

Фото: Chery

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Chery Tiggo 8 Pro Max

Фото: Chery

Chery Tiggo 8 Pro Max

Фото: Chery

Автомобиль получил фирменную эмблему с подсветкой на решетке радиатора, новые фонари, новую крышку багажника и новый задний бампер. В салоне переработаны передняя панель, центральный тоннель, дверные панели и установлен новый руль.

Технически Tiggo 8 Pro Max не изменился, сохранив 197-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Измененная система полного привода позволила улучшить разгонную динамику с одновременным снижением расхода топлива.

В России обновленный кроссовер будет доступен в двух комплектациях: Dreamline (от 4,3 млн руб.) и Ultimate (от 4,5 млн руб.), оснащение которых расширено за счет нового оборудования. Модернизированные Chery Tiggo 8 Pro Max уже доступны у официальных дилеров марки в России.

Максим Вершинин

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