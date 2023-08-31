Гостем Дня города в Самаре станет группа «Чайф»

Самара отпразднует свое 437-летие 10 сентября текущего года. Среди гостей праздника заявлена группа «Чайф». Музыканты выступят вечером на площади Куйбышева на концерте «Тебе, любимая Самара». Об этом сообщает городская администрация.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
«На сцену выйдут участники "Самфеста", сводный духовой фестивальный оркестр и знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа "Чайф"»,— говорится в сообщении.
После концерта запустят фейерверк. Также в этот день пройдет возложение цветов к памятнику первому воеводе Самары, строителю города князю Григорию Засекину.