Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гостем Дня города в Самаре станет группа «Чайф»

Самара отпразднует свое 437-летие 10 сентября текущего года. Среди гостей праздника заявлена группа «Чайф». Музыканты выступят вечером на площади Куйбышева на концерте «Тебе, любимая Самара». Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На сцену выйдут участники "Самфеста", сводный духовой фестивальный оркестр и знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа "Чайф"»,— говорится в сообщении.

После концерта запустят фейерверк. Также в этот день пройдет возложение цветов к памятнику первому воеводе Самары, строителю города князю Григорию Засекину.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...