Гостем Дня города в Самаре станет группа «Чайф»

Самара отпразднует свое 437-летие 10 сентября текущего года. Среди гостей праздника заявлена группа «Чайф». Музыканты выступят вечером на площади Куйбышева на концерте «Тебе, любимая Самара». Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«На сцену выйдут участники "Самфеста", сводный духовой фестивальный оркестр и знаменитые эстрадные исполнители, в числе которых Сергей Войтенко, Дмитрий Колдун и группа "Чайф"»,— говорится в сообщении.

После концерта запустят фейерверк. Также в этот день пройдет возложение цветов к памятнику первому воеводе Самары, строителю города князю Григорию Засекину.

Георгий Портнов