В работе приложения Тинькофф-банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф-банка произошел сбой. Пользователи сервиса рассказали Frank Mediа, что не могут перевести деньги между своими счетами, а также оплатить услуги мобильной связи.

В службе поддержки Тинькофф-банка подтвердили, что сейчас в приложении наблюдается «инцидент с переводами и оплатой». По словам оператора, сотрудники уже «исправляют ситуацию». Согласно данным детектора сбоев от Brand Analytics, о том, что приложение Тинькофф-банка не работает, сообщили 92% пользователей.

Милена Костерева