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Музей PERMM перенес дату открытия в новом здании

Пермский музей современного искусства PERMM перенес дату переезда в новое здание. Об этом директор музея Наиля Аллахвердиева рассказала телеканалу «Россия-1». Сроки открытия музея перенесли с 15 сентября на 21 октября текущего года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам госпожи Аллахвердиевой, перенос обусловлен временем на подготовку к работе в новом помещении. Музей расположится в здании бывшего автосалона Mercedes-Benz по ул. Крисанова, 4.

2 сентября музей подведет итоги проекта «Придумай Пермь» — большой программы музея к 300-летию Перми. Участники десяти арт-резиденций, которые проходили в течение года, приедут в Пермь представить свои работы на финальном фестивальном шествии.

В январе 2023 года стало известно о переезде музея. Помещение на бульваре Гагарина, в котором многие годы располагался PERMM, принадлежит пермскому бизнесмену Александру Репину, который теперь ищет покупателя или арендатора.

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