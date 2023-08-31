В Саратовской области возобновлено расследование убийства 29-летней давности

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, которое было совершено в Саратовской области в 1994 году. Как сообщили в управлении СКР по региону, расследование дела возобновлено.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 мая в селе Куриловка Новоузенского района. Там фигурант нанес несколько ударов 34-летней знакомой и скрылся — женщина погибла; мужчину объявили в федеральный розыск.

С тех пор подозреваемый проживал в разных регионах России, пользовался поддельными документами и выдавал себя за другого человека.

Силовики сообщают, что задержали фигуранта полицейские в Московской области. После того, как 52-летнего мужчину доставят в следственный орган, он будет помещен в изолятор, так как соответствующую меру пресечения в его отношении ранее избрали заочно.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.