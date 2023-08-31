Астраханская область готова к отопительному сезону на 77 процентов

В последние дни лета подготовку Астраханской области к предстоящему отопительному сезону оценивали в 77%, сообщила пресс-служба администрации губернатора Игоря Бабушкина.

Ситуацию обсудили на штабе по подготовке к отопительному периоду в региональном правительстве. Зампред кабмина Михаил Богомолов напомнил, что до старта отопсезона осталось меньше двух месяцев, «поэтому нужно приложить максимум усилий и завершить подготовку к зиме качественно и в срок».

Главам муниципалитетов и ресурсоснабжающим организациям предстоит сдать котельные, тепловые сети, а также сформировать аварийный запас топлива и необходимых в работе материалов.

«Заместитель руководителя Нижне-Волжского управления Ростехнадзора по Астраханской области Николай Попов подчеркнул, что все нарушения, выявленные ресурсоснабжающими организациями, должны быть устранены до 15 сентября, чтобы к 15 ноября получить паспорт готовности к зиме», — говорится в релизе.

Лучше всех готов на сегодня к зиме Ахтубинский район — 95%, хуже всех — Черноярский, 62%.

Дарья Васенина

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