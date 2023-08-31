Перелеты в эконом-классе в Удмуртии подешевели на 3,3% за неделю

В Удмуртии с 22 по 28 августа изменилась стоимость товаров на потребительском рынке. Наиболее значительно подорожали бананы — 13,1%, свежие огурцы — 11,1%, сосиски и сардельки — 5,4%. Об этом сообщается в статистике Удмуртстата.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
При этом стоимость свежей белокочанной капусты стала дешевле на 13,6%, репчатого лука — 9,6%, свеклы столовой — 6,8%. Помидоры свежие подешевели на 5,6%, морковь — 5,6%, масло подсолнечное — 4,6%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости снизилась цена на туалетную бумагу на 3,4%, а также мыло туалетное и зубную пасту — на 2,9%. Стиральный порошок подешевел на 2,2%.
Кроме того, зарегистрировали снижение стоимости перелета в эконом-классе на 3,3%.