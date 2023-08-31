Бийские христиане-баптисты подали в суд на местную администрацию

Арбитражный суд Алтайского края принял иск церкви Евангельских христиан-баптистов к администрации Бийска. Истцы требуют признать их права собственности на церковь по улице Достоевского, 34а, следует из данных суда.

Исковое заявление о признании права собственности поступило в суд 21 августа. В качестве третьего лица будет привлечено Муниципальное учреждение «Управление муниципальным имуществом Администрации города Бийска».

Судебные тяжбы о признании права собственности длятся еще с ноября 2020 года. В 2021 году после ряда заседаний суд оставил иск без рассмотрения. При этом в документах предыдущих заседаний площадь здания составляет 90 км.м., тогда как в иске от 2023 года она выросла до 94,7 кв.м.

Новое заседание назначено на 20 сентября текущего года.

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Александр Киселев