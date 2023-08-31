В Саратове грузовик столкнулся с автобусом Москва-Махачкала

В ночь на 31 августа на федеральной трассе Саратов-Волгоград в Гагаринском районе Саратова произошло ДТП с участием междугороднего автобуса и грузовика, рассказал в личном Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

В региональном ГУ МВД уточнили, что авария произошла в 1:45 ночи возле с. Синенькие. По предварительным данным, грузовой автомобиль Mercedes-Benz под управлением 62-летнего гражданина наехал на припаркованный автобус Neoplan (маршрут движения «Махачкала-Москва»).

«В результате ДТП 52-летняя пассажир от полученных травм скончалась на месте. На данный момент имеются сведения о трех пострадавших, находившихся в салоне автобуса, среди них девочка 16 лет. 43-летний водитель автобуса и два пассажира госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили утром в МВД.

Господин Бусаргин уточнил, что все пострадавшие — жители других регионов: Дагестана, Московской области, Бурятии. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей, а получившим травмы пожелал скорейшего выздоровления.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Дарья Васенина

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