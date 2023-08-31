За нарушения графика движения автобусов в Ижевске оштрафовали перевозчика

В столице Удмуртии с начала 2023 года выявили нарушения условий муниципального контракта на маршрутах регулярных перевозок со стороны АО «ИПОПАТ». В частности, автобусы отставали от расписания, а на маршрутах был недостаток подвижного состава, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В адрес предприятия направили требования восстановить режим работы общественного транспорта. При этом за нарушения с «ИПОПАТ» удерживают средств за невыполненные работы. Так, в первый раз с компании удержали 100 тыс. руб., во второй направили претензии на уплату 600 тыс. руб. По итогам проверок, проведенных в августе на маршрутах № 12, №27 и №40, готовится обоснование на уплату штрафов на сумму 300 тыс. руб.