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За нарушения графика движения автобусов в Ижевске оштрафовали перевозчика

В столице Удмуртии с начала 2023 года выявили нарушения условий муниципального контракта на маршрутах регулярных перевозок со стороны АО «ИПОПАТ». В частности, автобусы отставали от расписания, а на маршрутах был недостаток подвижного состава, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В адрес предприятия направили требования восстановить режим работы общественного транспорта. При этом за нарушения с «ИПОПАТ» удерживают средств за невыполненные работы. Так, в первый раз с компании удержали 100 тыс. руб., во второй направили претензии на уплату 600 тыс. руб. По итогам проверок, проведенных в августе на маршрутах № 12, №27 и №40, готовится обоснование на уплату штрафов на сумму 300 тыс. руб.

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