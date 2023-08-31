На продление трамвайной линии в Челябинске выделили 197 млн рублей

Объявлен аукцион по поиску подрядчика для проектирования и строительства трамвайной линии по улице Дзержинского в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 197,2 млн руб. Прием заявок ведется до 7 сентября, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком аукциона выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Трамвайную линию планируется построить на участке от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина, она соединит действующие трамвайные ветки. Ее длина составит 610 м. Ожидается, что трамвайная линия позволит улучшить транспортное сообщение между Ленинским районом и центром Челябинска.

Согласно техзаданию, исполнителю контракта нужно будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию. В рамках строительства линии нужно будет предусмотреть размещение тротуаров, дождевой канализации, путепроводов и подходов к ним. Вдоль трамвайной линии подрядчику необходимо обустроить озеленение и освещение.

Завершить работы нужно будет до 1 августа 2024 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте