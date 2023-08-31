В этом году объем финансирования исследований ЮУрГУ превысит 1 млрд рублей

В Южно-Уральском государственном университете ожидают, что к концу года объем финансирования всех научных исследований впервые превысит 1 млрд руб. В эту сумму входят гранты и заказы от реального сектора экономики, сообщают в пресс-службе ЮУрГУ.

«В этом году мы поставили перед собой амбициозную цель приблизиться к одному миллиарду рублей, — говорит ректор Александр Вагнер. — К концу года мы перешагнем этот рубеж: ориентировочная стоимость грантов Минобрнауки и Российского научного фонда составит 490 млн руб., а стоимость проектов, выполненных в интересах предприятий реального сектора экономики, составит 515 млн руб.».

Сейчас ученые ЮУрГУ возглавляют работу по двум мегагрантам» «Инженерия состояний света для квантовых вычислений и сенсорики» и «Инновации для очистки воздуха и воды, снижение углеродного следа: наноматериалы и нанокомпозиты, фотокаталитические и электрохимические подходы». Реализуется 67 грантов РНФ, большая часть которых поддержана областным минобрнауки. Помимо этого, вуз получил региональный грант на реализацию семи научно-технических проектов, выполняемых совместно с предприятиями.

Среди работ, выполняемых по хозяйственным договорам, самыми значительными являются проекты, которые выполняются в рамках постановления Правительства России №218, а также исследования для предприятий крупного бизнеса – Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского цинкового завода, Челябинского трубопрокатного завода и других. Одним из самых известных проектов является арктический автобус, который ученые ЮУрГУ разработали совместно с автозаводом «Урал».

В вузе отмечают, что в последнее время формат взаимодействия с реальным сектором экономики изменился. «Довольно часто звучали претензии о недостаточной практической подготовке студентов, были разрывы в их знаниях и ожиданиях работодателей, — говорит Александр Вагнер. — Сегодня эти разрывы минимизируются, обеспечивается процесс “бесшовного” трудоустройства выпускников университета за счет включения в образовательные программы индустриальных партнеров».