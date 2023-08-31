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Краевые власти выделят 16 муниципалитетам средства для закупки автобусов

16 муниципальных образований Пермского края получат из краевого бюджета средства для закупки автобусов, говорится в финансово-экономическом обосновании к поправкам в проект краевого закона. Расходы на приобретение транспорта выделят из специальных казначейских кредитов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Планируется выделение средств краевым муниципальным образованиям в размере 899,9 млн руб. для приобретения 98 автобусов. Средства предназначены для 16 муниципалитетов. Больше всех получат город Березники (271,7 млн руб.), Чусовской ГО (224,5 млн руб.) и Нытвенский ГО (77,7 млн руб.). Меньше всего получат Ильинский ГО (10,8 млн руб.), Оханский ГО (9,7 млн руб.) и Еловский МО (7 млн руб.).

Новые автобусы будут функционировать в местных муниципальных автопарках. Перечень МО составлен на основании заявок о потребности. Планируется приобретение автобусов малого, среднего и большого классов.

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