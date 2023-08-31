Еще один случай трихинеллеза выявили в туше медведя в Игринском районе Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии установили карантин из-за выявленного случая трихинеллеза в туше медведя. В частности, очаг обнаружили в охотничьих угодьях около деревни Сеп, сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В эпизоотическом очаге запрещается перемещение, вывоз или ввоз восприимчивых животных, вывоз кормов и продуктов убоя, а также охота. Охотникам напоминают, что ветеринарно-санитарная экспертиза туш кабанов, медведей, барсуков и других животных обязательна для сохранения своего здоровья.

На сегодняшний день установили четыре случая трихинеллеза у медведей. Их добыли в Шарканском, Красногорском, Дебесском и Игринском районах.