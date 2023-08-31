В Пулково приняли семь рейсов, следовавших в Москву

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге принял семь рейсов, следовавших в московские аэропорты Домодедово и Внуково, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы».

В компании уточнили, что петербургский аэропорт работает в штатном режиме. В качестве запасного он принял рейсы Turkish Airlines из Стамбула во Внуково и «Победы» из Перми во Внуково. К посадке готовятся рейсы компаний Utair из Красноярска во Внуково, Emirates из Дубая в Домодедово, Uzbekistan Airways из Ташкента в Домодедово и Azur Air из Шарм-эль-Шейха во Внуково. Кроме того, самолет компании «Глобус», следовавший из Пулково в Домодедово, возвращается в Петербург.

Пулково был использован в качестве запасного аэропорта, так как во Внуково и Домодедово действовали ограничения на вылет и прилет из-за атаки беспилотника. Ограничения действовали с 5:21 до 9:02 31 августа.

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