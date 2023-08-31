Дизельное топливо в Удмуртии за неделю подорожало на 74 копейки

В Удмуртии в период с 22 по 28 августа выросла стоимость ряда нефтепродуктов. Так, наиболее значительно за неделю подорожало дизельное топливо, цена которого стала больше на 74 коп. Ценник за литр достиг отметки в 60,63 руб., сообщает Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Автомобильный бензин АИ-92 вырос в цене на 30 коп. и оказался на уровне 49,49 руб. за литр. Стоимость бензина АИ-95 стала больше на 13 коп., ценник за литр — 53,62 руб. При этом бензин АИ-98 остался на уровне 60,3 руб. за литр.