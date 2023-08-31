100% загрузку зарегистрировали в модульных отелях Удмуртии

В Удмуртии загрузка в модульных отелях, построенный по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», достигает 100%. Туристы приезжают из разных районов республики, а также из Татарстана, Пермского края, Башкортостана, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказал глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Как отметила руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш, регион ожидает не менее миллиона туристов в год, что создает потребность в увеличении номерного фонда в наиболее посещаемых городах и районах. Республика планируется продолжать работа в этом направлении.

Напомним, в Удмуртии на создание 100 модульных отелей направили 310 млн руб. Из этого числа 50% поступили из федерального и республиканского бюджета, 50% — от инвесторов. Модульные домики построили в Ижевске, Сарапуле и Сарапульском районе, Воткинске и Воткинском районе. Пять баз отдыха созданы «с нуля», еще пять расширили номерной фонд за счет субсидии.