На Урале возбудили уголовное дело из-за попытки вывезти в ОАЭ золотую цепь за 14 млн рублей

Свердловчанин, который пытался вывезти в ОАЭ золотую цепь весом 4 кг и стоимостью около 14 млн руб., стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют ч.4 ст. 191 УК РФ (незаконная перевозка драгоценных металлов в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Напомним, 46-летнего мужчину задержали в аэропорту Кольцово в ноябре прошлого года. В его рюкзаке при досмотре обнаружили незадекларированную цепь из золота 999 пробы. Экспертиза установила, что это была абсолютно новая цепь. Свердловчанин заявил, что цепь была изготовлена из приобретенных им слитков золота в мастерской и предназначена для личного пользования, носить которую он планировал на шее.

Впоследствии выяснилось, что мужчина уже не менее трех раз пересекал границу и перемещал золотые изделия весом 2,2 кг, что подтвердила таможенная декларация. Также он не смог подтвердить источник происхождения денег.

В связи с этим суд Екатеринбурга признал золотую цепь товаром не для личного пользования. Мужчина, не согласившись с этим, подал апелляцию в Свердловский областной суд.

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