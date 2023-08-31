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обновлено 08:40

Девять человек, в том числе пять детей, пострадали в ДТП в Иркутской области

В Нижнеилимском районе Иркутской области произошла авария, в результате которой пострадали девять человек, из них пятеро детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД России.

Фото: МВД России

Фото: МВД России

Инцидент, обстоятельства которого устанавливает ГИБДД, произошло сегодня ночью рядом с поселком Видим. По предварительной информации, 34-летний водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Harrier. В результате ДТП пять несовершеннолетних пассажиров из обеих иномарок доставили в медучреждение Железногорска-Илимского с травмами различной степени тяжести. Медпомощь потребовалась четверым взрослым.

Telegram-канал прокуратуры Иркутской области сообщает, что ведомство организовало проверку по факту происшествия с участием детей.

Илья Николаев

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